Samuti opositsiooni kuuluva Isamaa esindaja Helir-Valdor Seedri sõnul aga EKRE kombel vait olla ei tohi. Nii pakkus Isamaa välja kolm muudatusettepanekut, need on valitsusliit aga juba sisuliselt prügikasti saatnud.

Tegelikult oleks võinud ettepanekuid Seedri hinnangul rohkemgi olla, aga see eeldaks opositsioonilt juba ülisuurt tööd, et iga eelarverida läbi käia, teades seejuures, et nagu riigi nii ka omavalitsuse eelarves jääb suurem osa kulutustest ikkagi peidetuks.