Arborist: viimasel ajal on saanud kannatada inimeste lemmikpuud

Kivisild lisas, et kuna inimeste lemmikpuuks näib olevat kujunenud elupuu ja nad istutavad seda aedadesse väga palju, on viimasel ajal olnudki just elupuud need, mis on saanud lume raskuse all kannatada. Ta selgitas, et aiandis on need lõigatud mitmeharuliseks ja eeldatakse, et kodus tehakse seda edasi, siiski juhtub, et harud kasvavad pikaks ja venivad välja ning murdvad siis lume raskuse all ja pistavad pea hekist välja «Silmale ei ole see ilus,» ütles ta, viidates asjaolule, et tavaliselt soovitakse ikka korrektset vormi. «Kandilist ja hoolitsetut. Seepärast soovitangi kas harud rohkem kokku tõmmata või puid järjepidevalt lõigata, et need saaksid oma uute kasvudega üksteisest kinni hoida ega vajuks laiali.»