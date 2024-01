Kui lumemurdu kevadeks ära ei korista, annab see kahjuritele kogunemissignaali

Eesti erametsaliidu Valgamaa metsaühistu juht Atso Adson ütles, et kevadel, kui mahlad puudes liikuma hakkavad, taastavad rakud küll surve, kuid päris püsti rohke lume või härmatise tõttu maadligi kaardunud puud üldjuhul enam ei tõuse. «Suurem osa jääb looka,» lausus ta ning nentis, et niisugused puud on järgmisel talvel lumele nii-öelda mugav sihtmärk: need vajuvad uuesti vastu maad või murduvad.