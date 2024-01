Juhtkiri ⟩ Kinnine kukkur

Regionaalministri algatus muuta omavalitsuste rahastamise süsteemi on samm õigele poole, sest kui mõned sihitud eraldised välja arvata, on selles vallas pikalt püsinud status quo. Selleks et omavalitsused saaksid tõesti oma territooriumi valitsemisega tegelda, peab neil olema piisav sissetulek. Seega on niisuguse teema ettevõtmine tervitatav. Detailid, milliseid ümberkorraldusi konkreetselt teha, pole aga valdades ja linnades kuigi suurt heakskiidulainet tekitanud.