Nagu tõdes Viljandi spordikooli esinduse peatreener Merle Keerutaja, on ta oma tüdrukute üle väga uhke. "Kogu üldmäng ja see võistkonna sisekliima! Omavaheline toetamise soov oli nii suur, et kõik jooksis," rääkis ta. "Kõik hammasrattad töötasid, kõik vahetused, mis tulid, tegid mängu paremaks. Kogu võistkonna panus oli väga suur ja kõik õnnestus väga hästi."