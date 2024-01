"Igas lasteaias ei pruugi olla see tavapärane õppetöö, mis aset leiab, sest streik mõjutab," märkis Viljandi linnavalitsuse haridusameti juht Tiivi Tiido ning rääkis, et Viljandis on kõikides munitsipaallasteaedades toetusstreigis osalejaid – mõnes rohkem, mõnes vähem.

Lasteaiad on sellest, mis seis nende õppehoonetes on ja millises mahus praegu streikida on plaanis, ka vanematele teada andnud. Tiido rõhutas, et tulekski kõnelda just praegustest andmetest, sest olukord ja streikijate hulk võib iga päevaga muutuda.