Penuja külamajale otsitakse rikast peigmeest

25 aastat Penuja külaseltsi eestvedanud Reet Paju leiab, et neljast kohast läbitilkuva katusega külamaja on mõistlik maha müüa.

Penuja külamaja Mulgi vallas on kuulsust kogunud pidudega, kus käis kõva trall ja kus lauad olid mulkidele kohaselt lookas. Kuna aga inimesi on seal kandis aina vähem ning nende tantsu- ja koostööind raugenud, leiti, et neljast kohast läbitilkuv 400-ruutmeetrine hoone on mõistlik maha müüa.