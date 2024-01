Repliik ⟩ Poolteist eurot jäi alles

Algus oli paljulubav. Ehkki ma sõidan Viljandimaal liinibussiga haruharva, on mul selleks vajalik kaart kenasti olemas. Mõtlesin pühapäeval, et kuna pean esmaspäeval varahommikul töö juures olema, kasutan bussi ja katsetan, kas 1,50 euro eest nelja peatusevahe sõitmine on seda raha ka väärt. Võtsin ID-kaardi ja sõidukaardi ning kolme minutiga oli mul sõidukaart isikustatud ja sellele viis eurot kantud. Pärastlõunal jooksutiirul nägin, kuidas bussipeatusesse tasulise sõidu kohta infolehti kleebiti.