HELJO PIKHOF ⟩ Koolmeistri amet peab väärikuse tagasi saama

Kui ainult seda metsa, see tähendab streiki ees ei oleks! Tõtt-öelda on see streik aga millekski hea. Jutt ei käi ju ainult puuduolevast kümnest miljonist eurost või õpetajate tänavusest palgatõusust; jutt ei käi isegi pikemaajalisest kokkuleppest haridustöötajatega ja koos sellega neile kindlustunde pakkumisest. Jutt käib sellest, et koolmeistri amet peab oma väärikuse tagasi saama, väärikuse kõige laiemas mõttes.