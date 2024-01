Erakorralise meditsiini (EMO) ja sisehaiguste kliiniku juhi Märt Põlluveer märkis, et Viljandi haigla on pisut väiksem kui naabruses asuvad suuremad haiglad ning seetõttu on erakorralise meditsiini ja sisehaiguste osakond ühendatud ühe kliiniku alla.