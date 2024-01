Teed on libedad. Reegoldi külas sõitis veoauto teelt välja

Viljandi patrullitalituse juhi Silver Simuste sõnul läks sulaks, kuid maapind on külmunud ja võib tekkida jäätumine ning selliste ilmastikuoludega võib juhtuda, et suure massiga veoauto vajub teelt välja. "Aga üldiselt: see on talv ja sellega tuleb arvestada. Ootamatuse faktor on väga suur," nentis ta.