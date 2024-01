STREIK ⟩ Kalmetu koolis algas päev kolme õpilasega. Direktor streigist: ainult rumal inimene ei näe kujunenud olukorras probleemi

Viljandi vald on otsustanud, et streigi ajal streikivates koolides õppetööd ei toimu, ning nii ka Kalmetu koolis. Kooli direktori Ain Keerupi kinnitusel on kooli hoolekogu sellega igati päri, sest olukorra tõsidust mõistetakse hästi ning lastele sunniviisil ebakvaliteetsete koolipäevad korraldamist ei peeta vastuvõetavaks, nii et olgu siis pealegi kodus. "Kui õpetajate asendamine tahvli ees oleks nii lihtne, siis poleks ju streigil mõtet ega õpetajatest puudus," lausus Keerup.

Streigi ajal õppetöös tekkivatele lünkadele direktor suuremat tähelepanu ei pööraks ning vähemalt esialgu see murekoht ei ole. "Eesti õpilased ja õpetajad on väga tublid, seda näitavad PISA testide tulemused," märkis ta ning lisas, et õppetöö peatumine ei ole sugugi enneolematu olukord koolielus. "On ju juhtumeid, kus perekonnad käivad kooli ajal nädal-kaks turismireisil või õpilased haigestuvad ja jäävad õppetööst ajutiselt kõrvale. Meie õpilased ja õpetajad on väga vastutustundlikud, alati on aasta lõpuks õppekava täies mahus läbitud ning nii ka seekord."