Korraga Paistu ja Heimtali kooli direktorina toimetava Eero Metsvahi seletusel on Sultsi külas asuva Paistu kooli 18 õpetajast seitse otsustanud streigis mitte osaleda. Esmaspäevaks koostati tööplaan nii, et kõik õpilased said tunniplaani järgi koolis edasi õppida. 85 õpilasega koolis oli esmaspäeval 62 last, vaid üheksas klass oli jätnud täies koosseisus tulemata.