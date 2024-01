STREIK ⟩ Õpetaja: peaminister Kaja Kallas võiks Eestis olla sama empaatiline, kui ta on välismaal esinedes

Jakobsoni kooli inglise keele õpetaja, viienda klassi juhataja Kristi Potter on kooli streigijuht. Ta sõitis esmaspäeva hommikul koos paljude Viljandi kolleegidega Tallinna riigikogu ees korraldatavale miitingule.

"Peaminister Kaja Kallas võiks Eesti-siseselt olla sama empaatiline, kui ta on välismaal esinedes," sõnas Potter vaikse häälega. Õpetaja arvates on elementaarne, et kui lubadusi jagatakse, siis neid ka peetakse. Vastasel korral ei tohiks üldse lubadusi jagada.