STREIK ⟩ Jakobsoni kooli õpetajad suundusid pealinna miitingule

Jakobsoni kooli juht Tauno Tilk jõudis kooli tavapäraselt enne kella kaheksat. Kui kell lööb kaheksa, algavad selles koolis tavaliselt tunnid. Ta kinnitas, et toetab õpetajaid nende püüdlustes, ja leidis, et valitsus on käitunud alatult, andes lubadusi, millest hiljem ei ole kinni pidanud.