2020. aasta 13. oktoobril kirjutas Sakala, et Viljandi linnavalitsus andis loa ja 50 000 eurot, et volikokku kuuluva ettevõtja Harri Juhani Aaltoneni eestvõttel saaks veel samal aastal Posti tänava äärsesse parki kerkida laulja Jaak Joala mälestusmärk, millest hakkaks kostma tema esitatud muusikat. Samuti lubati välja kuulutada ideevõistlus, et valida sealt parim mõte ja teha see teoks.