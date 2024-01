Novembris andis Rohelise Maja kohvik teada, et tema maja katus on nii viletsas seisus, et vajab kiiremas korras vahetamist, ning käis kogukonnale välja Hooandja üleskutse, millega oli plaanis koguda umbes pool rahast. Jaanuaris võis projekti õnnestunult lõppenuks kuulutada.