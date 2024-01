30 kilomeetrit pika võistlusmaa läbimiseks tuli teha kuus tiiru Viljandi järvele kohaliku rattaklubi tehtud uisuringil. Nagu ütles sündmuse peakorraldaja Kristjan Kivistik, siis suurem töö sai tehtud päev enne võistlust, mil raja korrastamiseks ja sellelt lume eemaldamiseks kulus peaaegu 15 tundi. Ta tõdes, et kuigi reedel oli näha, et lume raskus oli jääd allapoole surunud ning mõnes kurvikohas pinnale vett toonud, siis külm öö oli olukorda parandanud ning laupäeval oli seis juba hea. Kivistiku hinnangul oli viiekilomeetri rajal vast 30 meetri ulatuses kehva kohta. "Ülejäänud kõik on ideaalne," lausus ta.