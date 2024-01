"Eelmisega võrreldes on see tõstuk nagu öö ja päev," lausus Viljandi lumepargi juhataja Mart Kaas. Jah, on küll: nüüd saab Huntaugul mäest üles nagu teistes Eesti suuremates suusakeskustes ning kiirematel mäesõpradel on avaliug uue tõstuki vedamisel juba tehtud.