Kaitseväe juhataja kandidaat: Kremlis on teistsugune mõtlemisviis, aga lauslollid nad ju ei ole

Kindralmajor Veiko-Vello Palm möönab, et kui mõned inimesed tulevad ajateenistusse arusaamaga, et mis see Eesti kaitsevägi üleüldse suudab või mis see Eesti riik ka väärt on, siis üldjuhul need vaated muutuvad ajateenistuse jooksul.

Foto: Sander Ilvest