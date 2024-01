Juhtkiri ⟩ Uus aeg nõuab uusi, aga võrdseid reegleid

Nagu Sakala eile kirjutas, siis tavalist inimest, kes müüb lapsele väikseks jäänud rõivaid, väljavahetamisele määratud diivanit või jalgratast, millega ta viimati sõitis 2004. aasta mais, puudutab muudatus niikuinii vaid selle võrra, et tuleb oma andmed kirja panna. Maksu ta isiklikuks tarbeks soetatud ja kasutatud esemete müügist saadud summa pealt tasuma ei pea. Päris palju tarvitatakse müügikeskkondi aga ka leiva lauale toova äri ajamiseks ning siin ei tohi vahet teha, kas ettevõtlusega tegeldakse turuletil või internetis. Kui turuplats on kolinud veebi, peavad ka maksuameti silmad sinna vajaduse korral järele minema ja riik maksuraha, millega meie koole, teedevõrku ja kõike muud üleval peetakse, kokku korjama.

Äärmiselt kummaline on samas, et kui Eesti residentidest ettevõtetele sellised reeglid kehtivad, siis ühele suuremale turuosalisele Facebook Marketplace’ile mitte. Tõsi, Marketplace’is äri ajavatel inimestel ja ettevõtetel on saadud tulu deklareerimise ja maksude maksmise kohustus ka praegu, kuid järelevalve on kodumaiste tegijatega võrreldes tunduvalt kasinam. See mitte ainult ei soodusta maksudest kõrvalehoidmist, vaid loob ka ebavõrdse konkurentsieelise. Isegi seaduskuulekal inimesel, kes kasutatud isiklikke esemeid müüb, on lihtsam seda teha Marketplace’is, kus ta andmeid esitama ei pea.