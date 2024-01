Lumine talv ning libedus teedel ei tohiks eestlasele olla midagi ootamatut. Ajast aega on talv meid selliste ilmaoludega kostitanud, sekka on muidugi olnud ka mõni lumeta talv. Muutunud on siiski see, et üha rohkem nõuab ringiliikumine autot, olgu näiteks kas või varahommikune tõmbekeskusesse töölesõit.