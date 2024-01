Viljandimaal kosus lühikese ajaga sotside toetus

Kui novembri alguses, 6. novembril oli sotsiaaldemokraatide toetus 7,4 protsenti, siis 12. jaanuaril 13,6 protsenti. Seda on umbes sama palju, kui oli mulluste riigikogu valimiste aegu, mil sotse toetas 13,5 protsenti valijatest.

Samal ajal on Reformierakond novembri algusega võrreldes veelgi oma toetust Viljandimaal kaotanud. 6. novembril oli see 18,9 protsenti, jaanuari keskel 14,9 protsenti. Ka EKRE reiting on Viljandimaal kukkunud. Novembri alguses toetas seda erakonda 27,9 protsenti ja jaanuari keskel 24,3 protsenti küsitletutest.