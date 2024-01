Koolieelikute seas on vaid mõni üksik laps, kes ei tea, mis on Skibidi Toilet või Roblox

Kui möödunud aastal korraldas osaühingu Laste Aeg koolitaja Inger Klesment Viljandis digiturvalisuse mänge esimese kooliastme lastele, siis nüüd on jõudnud järg lasteaialasteni. Ta käib külas kõikides Viljandi lasteaeadades, et lõbusate liikumis- ja rollimängude kaudu 5–7-aastaste laste digimeediapädevust arendada.

Klesment tõdes, et selles eas laste seas on vaid mõni üksik, kes ei tea, mis on näiteks Skibidi Toilet või Roblox, mis on ülipopulaarne online-mäng. "Isegi need, kes YouTube’ist vetsupotist välja tulevaid tantsivaid ja laulvaid päid ehk äärmiselt populaarseid YouTube‘i videoid, mille pealkiri on Skibidi Toilet, ise kodus vaadata ei tohi, kuulevad neist eakaaslaste kaudu lasteaias ikkagi," rääkis koolitaja. "Alles esmaspäeval oli mul Männimäe lasteaias olukord, kus üks poiss hakkas nutma, sest teda hirmutasid teiste detailsed kirjeldused vetsupotist välja tulevatest peadest."