Viljandi ja Valmiera vahel on liinibussid ennegi sõitnud, see pildimeenutus pärineb 2017. aastast.

Eestlased ja lätlased töötavad endiselt selle nimel, et buss üle piiri käima panna. Nüüd on lootus, et katseperiood algab tänavu kesksuvel.