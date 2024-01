Ühistranspordikeskus arvestab uuel nädalal tekkida võiva segadusega

"Esmaspäevast on bussides niisiis uus kord ning juba enne bussi sisenemist tasub igal inimesel läbi mõelda, kas ja kuidas on tal sõiduõigus," rääkis keskuse juhataja Kaupo Kase. "Bussijuhid teevad oma tööd ja kui kellelgi tekib küsimusi või pretensioone, siis nemad pole küll muudatuses süüdi. Kindlasti on alguses väike segadus, aga bussijuhte ei tasu sõimata, parem kiitke neid. Võtame asja rahulikult ja püüame endale selgeks teha, mis on meie õigused ja kohustused."