Viljandimaa õpetajatele streikimise eest palka ei maksta

Viljandi Kesklinna kool on teada andnud, et streigib järgmisel nädalal viis päeva, soovi korral võivad õpetajad aga streikida vähem või kauem. Suuresti individuaalsetel otsustel põhinev streigisüsteem tähendab seda, et omavalitsusjuhid ja lapsevanemad lähevad järgmisele nädalale vastu mõõdukas teadmatuses.

Foto: Elmo Riig