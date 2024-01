See on ilmekas näide, et õpetajate streik on õpilastele oodatud sündmus. Näide, et õpilastel pole vähimatki aimu, mida streik nendele kaasa võib tuua. Õpilased näevad streigis puhkepäevi ning raske uskuda, et nad tajuvad selles mingit rünnakut nende isiklikule heaolule. Pigem vastupidi: õpetajate streik ongi õpilaste heaolu.