Populaarsetel veebilehtedel müüjad on kohustatud oma tuluinfo maksuametile detailselt ette näitama

Yaga puhul näiteks on kohustatud oma andmed maksu- ja tolliametile esitama need, kes on müünud vähemalt 30 toodet ja/või kelle tehingute väärtus on ületanud 2000 eurot. Isikuandmete esitamise nõude said ka need, kes on selles keskkonnas kaubelnud kasutatud asjade, näiteks riietega. Platvormi haldaja andis aga kirjaga teada, et müües isiklikku kasutatud kaupa, ei teki andmete täitmisest täiendavaid kohustusi. Siiski, kui keskkonna kasutaja nõutavaid andmeid ametile ei edasta, ei saa ta müügi eest laekunud raha oma pangakontole kanda.