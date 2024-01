Linn müüb kortermajade ehitamiseks veel kaks kinnistut

Viljandi abilinnapea Kalvi Märtini sõnul on linn võtnud juba aastaid tagasi põhimõtteks endale ebavajalik kinnisvara müüki panna. «Ilmselge on see, et ükski organisatsioon ei pea hoidma vara, mida ta oma tegevuseks ei vaja. Nii on ka linna puhul. Pigem on linna vaates hea, kui nendele tühjadele kruntidele tulevad elamud, korterelamud või ettevõtted.»