Kindlasti ei saa näiteks Norrat süüdistada meie omast viletsamas majandusjärjes või muus, mida tihti tahetakse põhjenduseks tuua. Mida kõrgemale kerkib elatustase, mida parem on haridus ja mida suurem on inimeste vaba voli oma elu üle otsustada, seda enam kahaneb sündimus. Meie asi on sellega kohaneda ning luua võimalikult head tingimused, et need, kes siiski sünnivad, sünniksid võimalikult headesse oludesse.