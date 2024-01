Detsembri hakul Viljandi haiglas kaksikud ilmale toonud Kristin Karu hinnangul oleks siinse sünnitusosakonna sulgemine ääretult kurb uudis. Teisalt üllatas teda, et selline oht üleüldse õhus on.

Karu on kõik oma neli last sünnitanud Viljandis ja talle on väga tähtis, et ta on saanud lapsed ilmale tuua just kodukoha lähedal.