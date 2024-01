Vallad Elektrilevilt katkestuste eest kahjutasu nõudma ei kiirusta

Eelmisel nädalal kirjutas Sakala sellest, kuidas Sooglemäele rajatud mulkide elamuskeskusest käis detsembris vool ära 32 korda. Novembris oli katkestusi 24 ning need sundisid keskust ostma juurde akusid ja ehitama liitumiskilbi juurde lahenduse, et kogu kompleksile saaks voolu anda generaator. Aasta hakul saatis Mulgi elamuskeskus kolmele Mulgimaa vallale taotluse, et nood maksaksid igaüks kinni kolmandiku tehtud töö arvest, iga vald 1100 eurot. Karu ei välistanud, et kui majandusaastast kokkuvõtet tehes selgub, et Mulgi elamuskeskuse elektrikatkestustest saadud kulu ja planeeritust väiksem tulu nõuavad valdade rahakotist veel raha, siis tuleb kahjunõudega Elektrilevi vastu minna.