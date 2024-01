Laevafirmad on üksteise järel teatanud, et on sunnitud suunama laevad ümber Aafrika lõunatipu, ja sealtkaudu minnes kulub neil kümmekond päeva rohkem aega kui Punasel merel. See omakorda on toonud ka transpordikulu kasvu, mis Viljandimaa puidufirmade sõnul sööb taas ära osa kasumist ja mõjutab äsja suuna paremuse poole võtnud majandustulemusi.