Haridusministeerium on muutmas seadust nii, et lastehoiust saab alushariduse osa ja see võrdsustatakse sõimerühmaga, mis kaotatakse sootuks. Muudatus võiks vähendada sõimekohtade nappust, kuid nagu Viljandi abilinnapea Tonio Tamra ütles, ei ole ta veendunud, et see mure täiesti lahendaks.