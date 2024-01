«Suvitajad» (7243 vaatajamiskorda) on Ergo Kulla lavastatud komöödia, mis põhineb Juhan Smuuli samanimelisel jutustusel. Film valmis kirjaniku 100. sünniaastapäeva puhul ning on ühtlasi mõeldud austusavaldusena samal algmaterjalil tugineva, Sulev Nõmmiku lavastatud kultuskomöödia «Siin me oleme» tegijatele.