Viljandimaa keskmise palga eest saab Viljandis ühe ruutmeetri elamispinda

Maa-ameti kinnisvaratehingute statistika andmebaasist selgub, et läinud aastal läksid Viljandis kõige paremini kaubaks aastatel 1971–1990 valminud elamispinnad. Põhjus on arvatavasti lihtne: neid on siin kõige rohkem ja need on olnud ostjatele ka kõige taskukohasemad.