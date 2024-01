Hoonet kavandatakse 786 ruutmeetri suurusele hoovikrundile Lossi tänav 31a, millest kehtiva detailplaneeringu järgi tohib täis ehitada 40 protsenti. Hoone räästa ja katuse kavandamisel tuleb detailplaneeringu järgi lähtuda sama tänava majade number 31 ja 33 kõrgusest. Sihtotstarbelt on kõnealune krunt ärimaa.

See, et kinnistu kõrvalhooned on eri kõrguse ja korruste arvuga, tingib uue hoone korruste arvu sujuva ülemineku kõrgemalt osalt madalamale.