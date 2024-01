PÄRLIPIDU ⟩ Laureaadid meenutasid peoõhtu tänukõnes kolleege, jauramit ja meteoriite

Kolleegi mure tundub põhjendatud olevat, kui arvestada, et tänavuse Kultuuripärli saaja on rahvatantsuõpetaja Viljandi Jakobsoni koolis ja Viljandi gümnaasiumis, tantsuõpetaja, ürituste korraldaja, maakonna tantsupidude lavastaja, üks öötantsupeo idee autoritest ja korraldusmeeskonna liige, üleriigilise õpetajate teatrifestivali Sillad eestvedaja ning oma tantsurühmadele rahvarõivaste ja esinemiskostüümide õmbleja, tikkija ja kokk. Tema mulluste tegemiste sekka mahtus ka näiteks täiskasvanute rühmade Tirkajad ning nais- ja segarühma Oh ja Ah tähtpäevade tähistamine ühise tantsukontserdiga "Kõnnin otsata teed", Viljandimaa 2023. aasta laste ja noorte tantsupeo "Kasvame koos" lavastamine ja üleriigilise õpetajate teatrifestivali Sillad peakorraldamine. Tantsupeole läks ta üheksa rühma ehk 152 tantsijaga ning see pole kõik. Alvre aastasse mahtus veel Viljandi gümnaasiumi muusikali "Ükssarvik" produtseerimine, laste ja noorte tantsuseltskonna Hebe 25. sünnipäeva kontsert Sakala keskuses, Viljandimaa tantsupeo lavastamine, tantsijatega suvel Saksamaal ja Põhja-Makedoonias festivalil osalemine ning Viljandi gümnaasiumi ettevõtmiste korraldamine.