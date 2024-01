Uue külmalaine eel lase vesi välja ja hoia puhur käepärast

Tallinna Vee veekvaliteedi juhi Kristiina Sooviku sõnul näitas hiljutine külmalaine, et kodudes, kus veesõlm on väga külmas ruumis, lakkasid töötamast veearvestid. "Kõige ohtlikum periood on aga külmalaine lõpp, mil miinuskraadidele järgneb õhutemperatuuri tõus. Just siis kipuvad veetorud lõhki külmuma," hoiatas Soovik.