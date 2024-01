Meeste kullatükk laulab, naeratus näol

«Suuri asju on juhtunud,» ütleb praegu viie lepinguga õpetaja ja koorijuhina töötav Liisi Toomsalu möödunud aasta kohta. «Sakala meeskoori esikoht Eesti meestelaulu seltsi meeskooride võistulaulmisel B-kategoorias ja parima dirigendi tiitel. Sama juhtus viis aastat tagasi: saime B-kategooria võidu ja parimaks dirigendiks kuulutati Kadi Ritsing. Teine väga suur asi oli Hollandi helilooja ja dirigendi Jacob de Haani gospelmissa projekt, millest võtsime osa Sakala meeskoori ja segakooriga Üits Viis ühiselt. See oli mulle eriline ka selle poolest, et seda kontserti ma ei juhatanud, vaid olin Viimsi Artiumi saalis kuulajate hulgas. Veljo Tormise «Meestelaulude» tsüklit esitasime Tallinnas ja Viljandis ning tulemas on kontsert Pärnus. Möödunud aastal olin ka seitsmenda Mulgi peo muusikajuht ja minu kirjutatud laul valiti kevadel Viiratsi kooli lauluks,» loetleb ta sündmustest tulvil laulupeoaastast eredaid hetki.