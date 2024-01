Kaasava eelarve võitjatega kohtudes tõdes linnapea Madis Timpson, et sel korral oli võitjate pingutus eriti märkimisväärne. Kohtumisel arutati koolihoovi tulevikku ning sügisel avatava mänguplatsi visiooni. Kesklinna kooli huvijuht Merve Šeffer rääkis, et nad on koolihoovi arendmiseks raha kogunud kohvikutepäeval ning vilistlaste kokkutuleku oksjonil. "Suureks toeks on olnud ka Lions-klubi Viljandi Ellips, kes andis puudu oleva osa kevadel valmiva õuesõppeklassi ehitamiseks. Samuti soovivad panustada õpilased, kelle idee on ehitada õpilasprojektiga koolihoovi taimekastid," lausus ta ja lisas, et seega on mänguväljaku valmimine üks etapp tervikliku koolihoovi loomisest.