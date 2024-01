Sakala kajastas hiljuti Viljandimaa hooldekodude juhtide ja kohalike poliitikute muljeid hooldereformi käekäigust, mis jõustus mullu 1. juulil. Ühtpidi peeti muudatust, et hooldatava või tema lähedaste koormus hooldekodukoha eest makstes vähenes, mõistlikuks ja vajalikuks suundumuseks. Ent teisalt kaasnes reformiga hooldekodude hinnaralli ja piirkonniti suurenes ebavõrdsus veelgi, sest iga omavalitsus kehtestas hoolduskulu hüvitamiseks erineva piirmäära. Kui Viljandi linnas ja vallas on see 500 ja Peipsiääre vallas kõigest 400 eurot, siis näiteks Tallinnas 743 ja Tartus tervenisti 760 eurot kuus. Õiguskantsler Ülle Madise saab aga kirju, milles kurdetakse, et riik on inimestele valetanud, sest keskmise pensioni eest ei saa ju hooldekodu kohta.