Suusatreenerid annavad Eesti terviseradadel nädala jooksul sada tasuta tundi

Tasuta suusatunnid on mõeldud lastele ja noortele, kes pole kunagi suusatanud, ning täiskasvanutele, kelle viimased suusasõidud on jäänud aastate taha. Treeningud toimuvad peaaegu kõikides maakondades, kokku enam kui 40 suusarajal, mille eest kannavad hoolt Eesti Terviseradade rajameistrid. Oma tarkusi jagavad seitsme päeva jooksul ligi 50 treenerit, teiste seas Eesti endised suusatipud Kristina Šmigun-Vähi, Tatjana Mannima, Raul Olle, Peeter Kümmel, Anti Saarepuu, Kaili Ots ja Vahur Teppan. Ühtlasi annab Paides suusatunni triatloni Ironman Tallinn vedur Ain-Alar Juhanson.

Viljandimaal tuleb suusaliidu kodulehe andmetel neli suusatundi. 15. ja 17. jaanuaril kell 15 on Viljandis Ranna puiesteel Eve Tammemäe juhendamisel lastele mõeldud tund ning pühapäeval kell 11 on Holstre-Pollis Joosep Tammemäe juhendamisel täiskasvanute ja Eeva Vitsuti juhendamisel laste tund. Tunnid on eelregistreerimisega.