Viljandi linnavalitsus ootab projektitoetuse- ja stipendiumitaotlusi

Linna projektitoetuse taotlusvoorus jagatakse nii kultuuri- kui spordivaldkonna projektidele 11 250 eurot, hariduse valdkonnale on mõeldud 1350, noorsootöö valdkonnale 1125 ja sotsiaalvaldkonnale 5265 eurot. Korraga saab esitada ühte valdkonda puudutava taotluse. Taotlusi oodatakse tegevusteks, mis leiavad aset tänavu 1. veebruarist 31. detsembrini.

Linnavalitsuse teatel on projektitoetus ette nähtud kohalikule elanikkonnale ja linna külalistele mõeldud ühekordsete või traditsiooniliste ettevõtmiste ja ühistegevuste korraldamiseks. Oluline on, et tegevus, milleks toetust taotletakse, toimuks Viljandis ja oleks kasuks linna inimestele.