TONIO TAMRA ⟩ Kuidas me saaksime Helir-Valdor Seedrit aidata?

KURB oli 8. jaanuari Sakala veebilehest lugeda Helir-Valdor Seedri arvamusartiklit "Kas Viljandis on see tühi loosung, et lapsed ja noored on meie tulevik?". Selle eelviimase lõigu lõpp oli minu jaoks väga solvav. Tsiteerin: "Loodan, et ükskord siiski jõuavad linnajuhid laiema ringi inimeste ja ideede kaasamiseni, mis parandaks linnajuhtimise üha enam allakäivat kvaliteeti."