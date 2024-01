GALERII ⟩ Lasteaed avati tordi ja poliitikutega

Viljandis avati Karlssoni lasteaia hiljuti valminud hoone. See on pindalalt vanast ligi kaks korda suurem, ulatudes 2600 ruutmeetri ligi ning mahutab senise kuue rühma asemel kaheksa rühma 172 lapsega. Ruumid on multifunktsionaalsed ja neid saab kasutada nii mängimiseks kui magamiseks.