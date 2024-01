Rahastamisotsus ei toonud aasta algul elupäästvat ravimit. Pisipoisi ravi jätkus lastefondi toel

Sakala kirjutas detsembri alguses sellest, kuidas 2024. aastast hüvitab tervisekassa harvikhaigust põdeva pisikese Kevin-Sanderi ravimikulud maksimaalses ulatuses. Lastefond, kes on üle aasta annetajate toel poisi ravi toetanud, siis veel aga rõõmustada ei julgenud ning pühade ajal valdaski fondi edasise pärast mure. Ehkki ravi on katkemata jätkunud, on poiss uue aasta alguses ravimit saanud siiski tänu lastefondile, sest uus ravimikogus ei olnud veel Eestisse jõudnud.

Lühidalt öeldes ütleb lastefond, et ravi on saanud jätkuda suuresti vaid seetõttu, et fond ei jäänud mullu uskuma tervisekassa lubadusi, et tänavusest jätkub lapse ravi riigi raha eest. Tervisekassa leiab, et kõik on hästi, sest ravi on jätkunud. Tartu ülikooli kliinikum hinnanguid ei jaga.