Nüüd on streigini jäänud mõned päevad. Seejuures on Eesti haridustöötajate liidu korraldatav streik tähtajatu, sest haridustöötajad tunnevad ennast vastu seina surutult. See paneb korraliku surve alla ministeeriumi ja omavalitsused, kaasa arvatud Viljandi valla.

Viljandi vallavolikogu EKRE fraktsiooni liige Angela Leiaru esitas juba detsembris vallavalitsusele arupärimise, mis oli seotud haridusküsimustega ja puudutas ka streiki. Üks küsimus oli: «Vastab see tõele, et õpetajad, kes osalesid hoiatusstreigil, selle eest tasu ei saanud ehk siis hoiatusstreigil osalejalt võeti üks tund palgast maha? Seda vallavalitsus lihtsalt ei maksnud? Kui see vastab tõele, siis miks Viljandi vallavalitsus oma inimesi sedasi kohtleb? Kas see on Viljandi valla mingisugune uus lähenemine õpetajate tööle saamiseks?»