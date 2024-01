Viljandi linnasekretär Ene Rink nentis, et trahvi vaidlustajate hulk on viimase paari kuu jooksul järsult kasvanud, ning ütles, et kohati jääb mulje, justkui autojuhid ei tunneks liikluseeskirja ja -märke, sest järelevalveametniku fotod tõestavad, et iga trahviotsus on olnud põhjendatud.